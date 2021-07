CALLEJON, Oggi ripreso in allenamento da Italiano

La sensazione è che i pochi giorni che mancano alla fine di questa settimana saranno cruciali per scrivere il futuro di José Maria Callejon. Anche oggi ad esempio, nel corso della seduta mattutina, Callejon non ha interpretato a dovere uno dei movimenti che il tecnico aveva richiesto e non sono mancate forti parole di sprone nei suoi confronti: “Ti devi girare, non voglio ripetertelo ancora” è stato l’invito di Italiano all’esterno. CLICCA QUI per saperne di più sul futuro dello spagnolo.