CALENDARIO, L'aprile viola tra Europa e Coppa Italia

© foto di Giacomo Morini

La sfida contro il Lecce conclude il calendario di marzo, ma quello di aprile, per la Fiorentina, sarà un altro mese a dir poco intenso. Si comincerà sabato 1 aprile, alle ore 18, a San Siro contro l’Inter. Partita prestigiosa e delle grandi occasioni, che preparerà la Fiorentina al primo, vero, appuntamento da non fallire, del mese: l’andata della semifinale di Coppa Italia a Cremona, in programma mercoledì 5 aprile alle 21. Poi arriverà Pasqua, e la Serie A non si ferma. Appuntamento sabato 8 aprile, alle 14:30 al Franchi contro lo Spezia.

