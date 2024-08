CALAMAI, Prima difensore e centrocampista, poi Berardi

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero le voci di mercato legate a Domenico Berardi:

"Chi ci segue sa che sono sempre stato un iscritto al partito del portare Berardi a Firenze. Sono innamorato del talento di questo giocatore, quando un giocatore importante ti sceglie mi fa piacere spalancargli le porte di casa. Berardi sta recuperando da un infortunio molto complicato e dovrebbe essere nuovamente disponibile intorno alla fine di settembre e poi avrà necessità di un periodo di tempo per ritrovare la sua condizione fisica. Fatta questa premessa, oggi per me Berardi è la ciliegina ma come ti insegnano le nonne, prima della ciliegina serve la torta. Non perdiamo di vista che la Fiorentina deve comprare un grande difensore centrale e un grande centrocampista perché se non crei questa struttura di squadra, Gudmundsson e Berardi hanno poco da fare. Loro sono i finalizzatori di un progetto tattico che deve completarsi con due grandi giocatori".