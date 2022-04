CABRAL, Ora sprazzi di bomber: l’EL passa da lui

La pressione sulle spalle la ha addosso da quando ha messo piede a Peretola lo scorso fine gennaio, ma Arthur Cabral sapeva benissimo a cosa andava incontro. Sostituire in campo e nel cuore dei tifosi Dusan Vlahovic era missione complicata per tutti, tanto più per un giocatore alla prima vera occasione in uno dei top campionati europei.

Dopo tre mesi il bilancio per lui non può essere che positivo però. Perché dopo il mese e mezzo di adattamento, il brasiliano ha scavalcato Piatek nelle gerarchie e si è preso l'amore dei tifosi con un gol spettacolare e fondamentale a Napoli. Poco importa che con il Venezia la rete non sia arrivata: gli scrosci di applausi del pubblico all'uscita dal campo possono far sorridere Cabral. Domani il test decisivo per capire se si potrà prendere definitivamente la Fiorentina: allo Stadium sarà uno dei giocatori con i riflettori puntati addosso.