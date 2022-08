CABRAL E MANDRAGORA DAL 1', IN ATTACCO SPAZIO A KOUAME'

INDISCREZIONI DI FV KOKORIN, TRATTATIVA CALDA CON ARIS LIMASSOL: IL PUNTO Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Match day in casa Fiorentina: i viola affrontano oggi la sesta partita in diciotto giorni, sfidando l'Udinese di Andrea Sottil (padre di Riccardo), nel quarto turno di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:30 alla Dacia Arena e partita visibile su DAZN. Per il... Match day in casa Fiorentina: i viola affrontano oggi la sesta partita in diciotto giorni, sfidando l'Udinese di Andrea Sottil (padre di Riccardo), nel quarto turno di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:30 alla Dacia Arena e partita visibile su DAZN. Per il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi