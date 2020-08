BROVARONE A FV, Centrocampo? A 2 valorizzi tutti

L'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone, intervistato ieri da FirenzeViola.it, ha commentato anche i movimenti a centrocampo fatti dalla Fiorentina: "Intanto se i viola si mettono a due valorizzano al massimo i giocatori che già hanno. Sottolineo che ragazzi inespressi ce ne sono tanti. Torreira è perfetto per un centrocampo a tre, mentre Pulgar non lo è per niente, quest'ultimo può giocare con Amarabat o Duncan a due. Torreira è un moto perpetuo, non un giocatore di geometria: è forte e aggressivo, non detta i tempi. Si tratta di un regista con caratteristiche diverse dal playmaker. Per Iachini è l'ideale, in assoluto. Ma anche se prendi Locatelli viene fuori un fior di centrocampo".

