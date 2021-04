BRESSAN A FV, Viola e Genoa fuori da lotta salvezza

Durante l'intervista rilasciata da Mauro Bressan a FirenzeViola.it, l'ex- centrocampista viola ha parlato anche della sfida tra la Fiorentina ed un'altra sua vecchia squadra, il Genoa: “Credo che quella del Marassi sarà una sfida fondamentale, un pari potrebbe andar bene ad entrambe le squadre. Prevedo una partita tattica e spigolosa. Visto anche il vantaggio in classifica, se vince il Genoa credo che possa considerarsi salvo; anche la Fiorentina con un successo chiuderebbe quasi definitivamente dal discorso salvezza. Non credo che le due squadre debbano preoccuparsi della retrocessione, anche se due squadre che le seguono in classifica, Torino e Cagliari, hanno i giocatori per centrare un filotto di risultati utili".

