BREKALO OUT, ORA ALL IN SUL NUOVO ESTERNO VIOLA

Pedine che si mettono a posto. Per il mercato in entrata la Fiorentina aspettava, così come accaduto per il terzino, l'uscita di un esterno e in particolare di Josip Brekalo. Se infatti Ikoné viene schierato quasi regolarmente da Italiano tanto che il club lo ha tolto dal mercato,era invece evidente che Brekalo fosse ormai fuori dalle scelte del tecnico, come dimostrano i 938 minuti in 18 presenze fin qui collezionati dal croato (e un solo gol). Ed è un minutaggio che tra l'altro inganna, collezionato cioè quasi tutto in avvio di campionato quando Italiano ha provato a dargli fiducia. Nelle prime 9 giornate infatti è rimasto fuori solo a Frosinone, poi dalla sconfitta con l'Empoli tutto è cambiato e Brekalo è scivolato nelle gerarchie del tecnico che lo ha dovuto rispolverare per emergenza, ma senza successo, nelle ultime gare.

La società, in accordo con Italiano, ha capito che serve nuova linfa alla fascia viola così come Brekalo ha capito che deve cercare altrove lo spazio per tentare di andare all'Europeo. E il giocatore ha individuato la Croazia la sua confort zone per tornare protagonista per questi 6 mesi. Fallito malamente il tentativo di tornare alla Dinamo, sarà l'Hajduk Spalato a dargli la possibilità di tornare a casa. Così la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato potrà concentrarsi sull'alternativa da dare a Italiano sulla fascia. La società lavora a Ruben Vargas (titolare però anche oggi con l'Augusta) ma non molla le alternative. Sta di fatto che, con Brekalo out, ora può dare l'affondo decisivo e la stretta finale su una operazione che è andata anche troppo per le lunghe anche se nel frattempo per fortuna Italiano sta ritrovando Sottil e Gonzalez, in attesa di Kouame e del nuovo esterno..