BONDO, Prima richiesta di Palladino alla Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Iniziano già le grandi manovre in casa Fiorentina per provare ad accontentare mister Raffaele Palladino, da poche ore ufficialmente alla guida della squadra ma già proiettato con la mente a come andare a incidere sulla rosa a sua disposizione.

Normale che i primi sguardi vadano su alcuni profili già conosciuti da Palladino ed è quindi nell'ordine delle cose che gli occhi si posino sul Monza da lui guidato nelle ultime due stagioni. Il lavoro del mister di Mugnano in Brianza ha permesso di valorizzare alcuni profili in precedenza poco noti al grande pubblico e proprio su uno di questi ricadono parte dei desideri del tecnico.

Si tratta di Warren Bondo (20 anni), centrocampista di corporatura ma anche dalla discreta qualità tecnica al quale Palladino ha regalato un posto al sole, e da titolare in pianta stabile, in quel di Monza. Bondo, che ha di recente rinnovato il proprio contratto con i biancorossi fino al 2027, ha giocato 25 partite nel campionato appena concluso, segnando 1 gol. Da capire come si porrà il Monza sul suo conto, considerando comunque che la valutazione non partirà da meno di 10 milioni di euro. Un'altra pista che stanno battendo gli uomini mercato viola porta a Marco Brescianini (24 anni) del Frosinone.

