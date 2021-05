BONAVENTURA, Solo al Napoli più gol che al Bologna

In vista della gara di oggi contro il Bologna, c'è una statistica interessante che riguarda Giacomo Bonaventura. I rossoblù, infatti, sono la seconda squadra a cui il centrocampista - tra i giocatori più prolifici della stagione della Fiorentina - ha segnato di più in Serie A e cioè quattro gol. La vittima preferita del classe '89 è invece il Napoli, la cui porta è stata da lui trafitta cinque volte. Chissà non lo diventino i felsinei, nell'incontro del Dall'Ara...