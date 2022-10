BONAVENTURA, Rinnovo incerto: decisione rinviata

Le parole di Jack Bonaventura dopo il ko contro l'Inter hanno fatto molto discutere, soprattutto perché rilasciate da parte di uno dei senatori dello spogliatoio di Italiano. Il centrocampista è sempre uno dei più coinvolti anche a livello di minutaggio, ma nonostante questo, il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023, non è così certo. Dopo che in un primo momento le parti sembravano già instradate verso un'intesa di massima, adesso le riflessioni sembrano spostate verso la seconda parte della stagione, quando il club prenderà in considerazione anche il futuro di altri giocatori in scadenza come Saponara.