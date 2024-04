BONAVENTURA PRONTO A GUIDARE IL CENTROCAMPO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Dopo la squalifica con il Milan in campionato sabato scorso e l'inizio di un tour de force tra serie A e Coppe, Giacomo Bonaventura è pronto a tornare in campo già in Coppa Italia domani sera contro la sua ex squadra dal 2008 al 2014, l'Atalanta, e dare il suo contributo in termini di qualità ed esperienza.

C'è da capire come verrà utilizzato da Italiano. Il centrocampista potrebbe giocare dietro alla punta per far rifiatare Beltran uscito stremato con il Milan (per ammissione dello stesso tecnico nel post partita) oppure in mediana. La coppia centrale potrebbe vedere insieme Arthur, anche lui al rientro dopo la panchina per scelta tecnica con il Milan, e il giocatore marchigiano per contrastare il centrocampo nerazzurro con la qualità e l'esperienza, come detto, di entrambi.

A meno che Italiano non voglia puntare sui muscoli di Duncan o Mandragora con i due che non disdegnano gli inserimenti e il tiro come quello che ha portato al gol il ghanese contro il Milan. Vincenzo Italiano in queste ore cercherà di capire le condizioni dei suoi e punterà sicuramente sulla coppia che gli darà più affidamento vista l'importanza della gara. Chi resterà fuori comunque avrà modo di giocare nelle prossime partite tra campionato (subito la Juve) e Conference (l'11 marzo).