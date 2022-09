BOLOGNA-FIORENTINA 2-1, SEGUI IL LIVE DI FV!

17:04 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale: su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie del post-partita.

90 + 7 - FINISCE QUI LA PARTITA. Ultimi 30 minuti disastrosi per gli uomini di mister Italiano. La Fiorentina rimane così ferma a 6 punti in classifica

90 + 6 - Espulso Igor, finisce malissimo la partita della Fiorentina. Il brasiliano ferma fallosamente De Silvestri, con la palla che appena uscita dl campo

90 + 4 - I viola si riversano disperatamente in attacco

91 + 1 - Ammonito Igor che ferma una ripartenza di Orsolini

90' - Saranno 7 i minuti di recupero

89' - Finisce largo il colpo di testa di Cabral su cross di Mandragora

86' - Giallo per Lykogiannis che strattona Ikoné. Prima ammonizione in casa Bologna

84' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Kouame e Amrabat, dentro Cabral e Mandragora

81' - Occasione per Barrow. Il gambiano si libera bene al limite dell'area e lascia partire una conclusione che spaventa Terracciano, terminando però larga

80' - Ci prova Bonaventura ma il suo tiro finisce di metri al lato della porta difesa da Skorupski

78' - Doppi cambio per il Bologna: fuori Kasius e Medel, dentro De Silvestri e Bonifazi

75' - Un quarto d'ora alla fine. Gli uomini di Italiano provano ad alzarsi per trovare le rete del pareggio

69' - Cambi per entrambe le squadre: i viola sostituiscono Barak con Ikoné, nel Bologna esce l'infortunato Arnautovic ed entra Orsolini

67' - Altra occasione per i padroni di casa. Il Bologna riparte in contropiede dopo un calcio d'angolo battuto da Biraghi. Arnautovic davanti a Terracciano non riesce a trovare la deviazione vincente, disturbato da Quarta

65' - Nessuna irregolarità rilevata dal VAR. Si riparte dal risultato di 2-1

63' - Attenzione! Silent check in corso

61' - Incredibile black out della difesa viola! Quarta si fa anticipare da Kasius, il calciatore del Bologna crossa al centro e Arnautovic è il più lesto di tutti, trovando così la deviazione vincente che vale il 2-1

60' - Primo cambio in casa Bologna: fuori Cambiaso, dentro Lykogiannis

59' - Arriva immediatamente il pareggio del Bologna. A trovare la rete dell'1-1 è Barrow: il gambiano, dopo un'ottima palla di Arnautovic, approfitta dell'errore di Igor e, una volta davanti a Terracciano, non sbaglia

55' - Il Bologna ora cerca di riorganizzarsi dopo aver subito la rete che ha sbloccato il match

53' - GOOOOOOLLLLL! GOOOOLLL! La sblocca Quarta! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone termina sui piedi di Saponara, appostato al limite dell'area. L'esterno viola salta deu avversari e mette nel mezzo un pallone che Quarta deve solo appoggiare in rete, dopo che Skorupski non era riuscito ad intervenire

51' - Grande chiusura di Quarta su Barrow. Il gambiano era pronto a servire Arnautovic in area di rigore, provvidenziale la chiusura dell'argentino

50' - Il secondo ammonito del match è Amrabat, che ferma una ripartenza del Bologna

49' - Occasione per la Fiorentina! Kouame entra in area di rigore saltando due avversari ma il sua conclusione è respinta dalla difesa rossoblu

46' - Primo cartellino della gara: è Kouame il primo ammonito del match

45' - Si riparte al Dall'Ara! Secondo cambio per la Fiorentina: entra Saponara al posto di Sottil

----------------------------------------

45 + 5 - Calcio d'angolo battuto da capitan Biraghi: il colpo di testa di un compagno termina però alto. Termina così il primo tempo

45 + 1 - Ecco il primo cambio del match: fuori l'infortunato Dodo, dentro Venuti

45' - Saranno 4 i minuti di recupero

44' - È costretto ad uscire in barella Dodo. Pronto a subentrare Venuti

42' - A terra Dodo. Il brasiliano si tocca il polpaccio, intanto si scalda Venuti

38' - Bell'azione fra Dodo e Jovic. Il brasiliano si appoggia al serbo, che restituisce la sfera al terzino viola che al volo spara alto

35' - Fondamentale chiusura di Teracciano su Arnautovic! L'asutriaco viene lanciato in profondità, provvidenziale la chiusura dell'estremo difensore viola

32' - Chance per il Bologna. Dopo una serie di rimpalli il pallone finisce sui piedi di Barrow ma il suo tiro è respinto da Biraghi

30' - Il corner di Barrow si spenge fuori. Riparte Terracciano

28' - Riprende la gara, subito calcio d'angolo per il Bologna

26' - Cooling break, s'interrompe il gioco

24' - Occasione Fiorentina! Sugli sviluppi del calcio di punizione precedente Quarta colpisce bene di testa, trovando l'ottima risposta di Skorupski

23' - Bonaventura si guadagna una punizione dai 25 metri. Batte Biraghi

19' - Bella palla recuperata da Barak. Il ceco si appoggia a Kouame che la lascia a Bonaventura: il sinistro dell'italiano termina alto, non di molto

18' - Fase di partita positiva per i padroni di casa. Ora sono i viola a difendersi dietro la linea del pallone

15' - Buona chiusura di Biraghi su Kasius. Barak poi sbaglia in lancio per Sottil. Riparte il Bologna da dietro

11' - Sono i viola a fare la partita. Il Bologna prova a recuperare il pallone e a ripartire in velocità

6' - È entrato in partita il Bologna. Il pressing rossoblu sta mettendo in difficoltà la manovra viola

3' - Rischio per la Fiorentina. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Biraghi, ripartono i padroni di casa che riescono a penetrare in area di rigore. Provvidenziale la chiusura di Quarta in angolo

2' - Partono forte gli uomini di Italiano che cercano subito di prendere in mano le redini della partita

0' - Si parte! Calcio d'inizio battuto dalla Fiorentina

14:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati al live di Bologna-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski, Lucumì, Medel, Posch, Kasius, Soriano, Schouten, Aebischer, Cambiaso, Barrow, Arnautovic. All. Vigiani. A disp. Bardi, Bagnolini, Sosa, Moro, Orsolini, Zirkzee, Bonifazi, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, Vignato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Quarta, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Bonaventura, Sottil, Jovic, Kouame. All. Italiano. A disp. Gollini, Cerofolini, Saponara, Cabral, Ikonè, Maleh, Terzic, Ranieri, Venuti, Mandragora, Bianco, Krastev.