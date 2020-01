BOLOGNA-FIORENTINA 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

14.28 - Con la partita finisce qui anche la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le notizie dal post-partita.

14.25 - Per poco Iachini non riesce ad acciuffare la vittoria alla prima sulla panchina della Fiorentina. Il Bologna preme per tutto il match, ma fino al recupero la difesa viola aveva retto. Poi Orsolini ha segnato con un grande calcio di punizione, pareggiando così il gol nel primo tempo di Benassi. Fiorentina che esce con un punto dal Dall'Ara.

90' +5' - FINISCE QUI! All'ultimo respiro il Bologna acciuffa il pareggio: 1-1 al Dall'Ara.

90' +4' - Alla fine il Bologna pareggia. Calcio di punizione perfetto di Orsolini che trova Dragowski impreparato. Il portiere riesce solo a toccare il pallone che da posizione defilata si infila in porta.

90' +4' - GOL DEL BOLOGNA! Orsolini l'ha messa all'incrocio da punizione.

90' +3' - Ammonito intanto Iachini.

90' +3' - Pezzella si addormenta sul pallone e viene anticipato da Santander al limite dell'area destro. Il difensore argentino commette fallo e concede un'altra occasione al Bologna.

90' +2' - Dragowski guadagna un fallo in uscita alta.

90' +2' - Ennesima punizione per il Bologna, allungata in corner da Milenkovic.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Ceccherini.

90' - Svanberg spara alle stelle un colpo di testa da centro area.

90' - Allontana la Fiorentina, ma il Bologna continua a spingere.

89' - Riparte il gioco e Pezzella torna in campo, con il Bologna che ha un'occasione da corner.

88' - Gioco fermo per Pezzella, che ha subito un colpo al volto. Non sembra gravissimo ma ha bisogno delle cure mediche.

87' - Salva Dragowski! Bani colpisce in spaccata il cross su punizione e Dragowski con il corpo si oppone.

86' - Venuti stende Orsolini sulla destra e concede un'ottima punizione al Bologna.

84' - Castrovilli tiene palla all'altezza della bandierina. La Fiorentina prova a resistere.

83' - Cambio anche nel Bologna: esce Medel, entra Svanberg.

82' - Cambio nella Fiorentina: esce Dalbert, entra Venuti.

81' - Dalbert! Incredibile errore! Il brasiliano riparte tutto solo verso l'area avversaria ma invece di continuare a correre o servire Chiesa prova la conclusione da centrocampo, sparando fuori. Occasione sprecata da Dalbert, che resta a terra con i crampi.

79' - Soriano! Conclusione dal limite potente ma centrale: blocca in due tempi Dragowski.

78' - Pulgar! Palla fuori di un soffio dalla punizione! Cocnlusione perfetta, fuori di pochissimo a Skorupski battuto.

77' - Giallo per Bani, che ha fermato con le cattive Castrovilli vicino al limite dell'area.

77' - Santander! Stop e tiro velocissimo dai 20 metri: palla fuori non di molto.

76' - Cambio nel Bologna: esce Denswil, entra Skov Olsen.

75' - Nulla di fatto dal corner.

75' - Rischia l'autogol Milenkovic! Aveva coperto bene su Palacio il serbo, che però colpisce male e rischia una clamorosa autorete a Dragowski battuta. Palla in corner.

73' - Tomiyasu colpisce con il braccio un cross di Dalbert al limite dell'area, ma l'arbitro sorvola sull'episodio.

72' - Schema della Fiorentina che libera Boateng al tiro dalla lunetta, ma il ghanese colpisce male. Palla tra le braccia di Skorupski.

71' - Lo stesso Chiesa poi guadagna un ottimo fallo nei pressi del limite dell'area.

70' - Chiesa! Si oppone Skorupski! Ripartenza fulminea della Fiorentina, con il 25 che è bravissimo ad entrare in area e poi calciare: il portiere polacco del Bologna però si è opposto con un grande intervento.

69' - Giallo per Pulgar, entrato in scivolata duramente su Orsolini che aveva recuperato palla a Chiesa.

67' - Sansone! Ripartenza quasi casuale dell'attaccante rossoblu, che a tu per tu con Dragowski spedisce addosso al portiere polacco, Si salva la Fiorentina!

67' - Cambio nella Fiorentina: esce Vlahovic, entra Boateng.

66' - Dragowski con i pugni allontana un'altra punizione di Sansone.

64' - Lottano Medel e Dalbert, con il brasiliano della Fiorentina che alla fine commette fallo sulla sinistra all'altezza del centrocampo.

62' - Vlahovic sfrutta malissimo una ripartenza dopo un recupero di Chiesa su Tomiyasu: conclusione alle stelle dal limite dell'area.

61' - Azione prolungata del Bologna che si conclude con Orsolini che crossa troppo lungo per tutti. Riparte dal fondo Dragowski.

58' - Cambio nel Bologna: esce Poli, entra Santander.

58' - La punizione di Sansone attraversa tutta l'area e poi finisce sul fondo.

57' - Ennesimo fallo di Pulgar sulla trequarti. Buona occasione per il Bologna, ma questi falli sono fondamentali per evitare guai peggiori.

56' - Palacio! Tiro-cross che aveva pescato Dragowski fuori dallo specchio, ma il pallone per fortuna finisce alto.

55' - Serie di batti e ribatti al limite dell'area della Fiorentina. Alla fine Pulgar allontana.

53' - Giallo per Caceres, che ha steso Soriano dopo un passaggio sbagliato dal trequartista rossoblu.

51' - Sansone! Tentativo con il destro dal limite alto sopra la traversa della porta difesa da Dragowski.

50' - Il Bologna continua a fare la partita, la Fiorentina attende pronta a ripartire. Fin qui però la scarsa precisione di Vlahovic ha vanificato parecchie azioni.

48' - Lirola! Chiesa libera benissimo Lirola in area: tiro-cross messo in corner da Skorupski.

47' - Dal calcio d'angolo nulla di fatto, allontana Pezzella.

46' - Sansone! Grande lancio di Soriano e controllo perfetto dell'attaccante del Bologna che tira subito: Dragowski mette i guanti e devia in corner.

45' - RIPARTE IL MATCH! Questa volta batte il Bologna.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Finisce qui il primo tempo! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 1-0 per la Fiorentina.

45' +1' - Giallo per Lirola, che ha fermato con le cattive Sansone a centrocampo.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Vlahovic guadagna fallo nei pressi della propria area di rigore. La Fiorentina può così gestire uno degli ultimi palloni del tempo.

43' - Gioco molto spezzettato in questa fase di gioco. Gli animi si stanno scaldando e Valeri sta fischiando ogni minimo contatto.

41' - Pezzella! Colpisce di testa a centro area sulla punizione di Pulgar, ma la conclusione finisce fuori non di poco.

40' - Giallo per Medel, intervenuto in maniera dura su Chiesa.

39' - Buona chiusura aeerea di Dalbert su Danilo. Non semplice, vista la differenza di centimetri.

38' - Giallo per Milenkovic, che strattona Palacio.

36' - Lirola non riesce a restituire il pallone a Castrovilli in area. Si salva il Bologna.

34' - Tomyiasu scappa in area sulla destra e d'esterno conclude tra le braccia di Dragowski.

32' - Caceres rischia l'autogol colpendo male un pallone a centro area. Brivido per Dragowski!

31' - Sul ribaltamento di fronte Dalbert crossa un po' lungo per Chiesa, che arriva sul pallone solo quando è fuori. Poi l'attaccante viola incita il pubblico presente al Dall'Ara.

30' - Vlahovic sbaglia un disimpegno e regala palla Soriano, che prova l'imbucata per Poli che finisce tra le braccia di Dragowski.

27' - Medel allontana di testa un cross e il pallone piove sul destro di Benassi che dai 20 metri scocca la conclusione al volo. Il pallone si insacca all'angolino opposto baciando il palo e bucando Skorupski. Fiorentina in vantaggio al Dall'Ara!

27' - GOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! CHE GOL HA FATTO BENASSI!!!

26' - Calcio d'angolo di Sansone direttamente in porta. Bloccato con un po' di difficoltà da Dragowski.

25' - Palacio non aggancia un pallone in area e permette a Dragowski di allontanare sul rimbalzo del pallone. Brivido per la Fiorentina!

22' - Orsolini va via a Dalbert sulla destra ma al momento del cross l'esterno brasiliano riesce a recuperare e bloccare in corner. Nulla di fatto dal calcio d'angolo.

20 - Pericolosa prima la Fiorentina con un cross di Benassi respinto con un pugno da Skorupski. Dall'altra parte Orsolini si libera invece con un fallo di Dalbert in area, e viene fermato poco prima del tiro.

19' - Bani tenta un destro dopo una ribattuta a centro area, ma la conclusione è molto debole e si spegna lentamente sul fondo.

18' - Palacio spaventa ancora una volta la difesa viola, ma questa volta Pezzella è attento e guadagna la rimessa dal fondo.

17' - Pezzella chiude su un lancio pericoloso per Orsolini, mentre Castrovilli ha preso una ginocchiata dolorosa in testa. Dopo qualche secondo a terra si rialza e il gioco prosegue.

14' - Chiesa! Il 25 viola si libera al limite dell'area e tenta il destro angolato: Skorupski si allunga e mette in corner. Prima occasione per la squadra di Iachini!

12' - ANNULLATO UN GOL AL BOLOGNA! Palacio era scappato via a Pezzella e aveva messo in rete, ma il guardalinee ha segnalato la posizione di fuorigioco. Breve check del VAR e poi la conferma: si resta sullo 0-0, ma che brivido per la Fiorentina!

10' - Grande giocata di Lirola, che con un tunnel si libera di Denswil. Poi il cross basso viene allontanato, ma resta in pressione la Fiorentina.

8' - Bella chiusura di Dalbert su Tomyiasu, che ferma un'azione insistita dei padroni di casa.

7' - Preme il Bologna, che sta schiacciando la Fiorentina nella propria metà campo.

4' - Magia di Castrovilli che non si sa come è riuscito a far uscire un passaggio da terra in mezzo a due. Il lancio successivo di Pulgar però non è ben letto da Chiesa, che viene fermato.

3' - In realtà i ritmi si sono già abbassati. Grande compattezza da parte delle due squadre.

1' - Bella progressione di Lirola sulla destra: la Fiorentina sembra aver cominciato con il piglio giusto.

0' - VIA! Si parte al Dall'Ara, primo pallone giocato dalla Fiorentina.

12.28 - Squadre che entrano in campo guidate dalla squadra arbitrale e dai rispettivi capitani. Tra poco avrà inizio Bologna-Fiorentina!

È un lunedì che profuma di domenica in questo giorno dell'Epifania di Serie A, e alle 12.30 Bologna e Fiorentina danno il via ad una giornata di calcio piena di partite. Al Dall'Ara c'è l'esordio sulla panchina viola di Beppe Iachini, subentrato a Vincenzo Montella e in cerca di punti per cominciare al meglio la propria avventura. Davanti troverà però dei padroni di casa chesi stanno rendendo protagonisti di un ottimo campionato e vogliono continuare sulla scia di successi iniziata con Atalanta e Lecce. C'è tutto per vivere emozioni forti: restate con FirenzeViola.it e le vivrete anche voi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic.

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All.: Iachini.

Arbitro: Valeri

Assistenti: Valeriani-Lo Cicero

IV uomo: Piccinini

Var: Mariani

AVar: Galetto