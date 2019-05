BOL-FIO, Le statistiche della partita di stasera

Presentiamo il derby dell'Appennino, sfida che ha visto la Fiorentina e il Bologna confrontarsi già dagli anni venti, precisamente dal campionato 1928. Memorabili le partite giocate negli anni cinquanta, sessanta, settanta e novanta, che hanno messo di fronte campioni che hanno fatto la storia dei due club, come Nielsen / Harim (negli anni sessanti) o più recentemente Signori / Batistuta.

Ad oggi in Seria A, 119 i precedenti tra le squadre sulle pendici opposte dell'Appennino, con i viola in vantaggio con 45 vittorie, mentre il Bologna si ferma a 36, essendo 38 i pareggi.

Due le vittorie del Bologna negli ultimi 11 confronti diretti, mentre sono 4 le vittorie della Fiorentina, 5 i pareggi. In particolare, tra queste ultime, sono 5 le partite giocate a Bologna che hanno visto trionfare le due squadre una volta a testa, mentre sono tre i pareggi, di cui gli ultimi due, l'anno scorso, con il risultato di 1-1.

Solo 3 le vittorie quest'anno per i Felsinei entro le mura amiche su 10 partite disputate, e 5 le sconfitte, addirittura una in più delle partite perse fuori casa.

Per la Fiorentina, come noto, una sola vittoria e 5 sconfitte su 10 confronti lontano dal Franchi quest'anno, con un preoccupante numero 4 nei tabellini dei gol fatti in trasferta (e 9 subiti).

Il confronto tra i marcatori, mette il viola Jovetic con i suoi 12 gol di fronte al sempre verde Di Vaio che per ora si ferma a 8 gol. Seguono tra i viola Cerci con 3, oramai fuori rosa, e un non più attuale Gilardino con 2, mentre il Bologna può ancora contare su Acquafresca e Ramirez nel Bologna hanno assicurato fin qui 4 gol a testa.

Antonio Giannoccaro della sezione di Lecce l'arbitro designato: otto le partite arbitrate con la Fiorentina in campo che con il fischietto salentino può vantare 4 vittorie e una sola sconfitta; mentre Giannoccaro ha diretto il Bologna 9 volte, con 2 sole vittorie e 4 sconfitte. Con l'arbitro di Lecce il Bologna in casa ha vinto una volta, pareggiato 3 ed è stato sconfitto un'altra volta. Tra le partite disputate notiamo che Giannoccaro è stato l'arbitro dei due confronti della stagione scorsa tra Bologna e Fiorentina (finiti entrambi per 1-1).

La Fiorentina scenderà in campo con il 3-5-2, mentre il Bologna si schiera con il 3-4-2-1, con Di Vaio unico terminale offensivo, il quale ha già segnato 8 volte alla Fiorentina nella sua carierra.

Tra i viola Natali, Montolivo e Lazzari i giocatori più fallosi, mentre tra i bolognesi sono Portanova in difesa, Perez, Mundingayi, Morleo e Ramirez a centrocampo.

Infine, tre i confronti tra Pioli e Delio Rossi e fino a stasera sono in perfetta parità con una vittoria a testa e un pareggio.