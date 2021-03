BISOLI A FV, Non si può pretendere di più da Vlahovic

Secondo l'ex giocatore e tecnico Pierpaolo Bisoli, che ha parlato a Firenzeviola.it, alla Fiorentina manca un'alternativa a Vlahovic, dal quale, vista la giovane età, non si può pretednere giochi tutte le gare al top: "Quando è stata costruita la squadra è stata impostata intorno a giovani di prospettiva ma credo che qualcosa davanti manchi. Non si può pretendere che Vlahovic segni e giochi al top tutte le partite. E' un grande patrimonio e raprresenta il futuro viola ma ora serviva un'alternativa. Kokorin? E' un profilo interessante, giocava in Champions, ma credo che avesse bisogno di qualche mese, non era un'operazione da pronti e via.

Tra i singoli Bisoli ne elogia soprattutto tre, che possono far uscire la Fiorentina da questa situazione:

"Ho un debole per Castrovilli, mi piaceva già quando giocava in B e vedendolo capii subito che sarebbe diventato un ottimo giocatore. Poi mi piace Bonaventura, chedà sostanza ed equilibrio e sa fare tutte e due le fasi. Infine Ribery è un giocatore fortissimo, che fa giocate incredibili. Segna poco? Ma la sua storia dice che la sua forza è creare superiorità numerica, lasciare sul posto l'avversario e mandare in gol l'attaccante e gli assist sono importanti quanto i gol".

