BIRAGHI, Terapie finite: lascia il C.S. La situazione

Dopo essere stato il primo giocatore a presentarsi questa mattina al Centro Sportivo per la riabilitazione per l'infortunio al ginocchio, Cristiano Biraghi ha lasciato in macchina i 'Campini', come mostra la foto di FirenzeViola.it. Il terzino viola e della Nazionale sta meglio ma ancora ha bisogno di tempo per il recupero completo, fattore questo che condiziona fortemente anche il mercato e gli interessi nei suoi confronti. Finché non sarà completamente guarito, infatti, è difficile che qualche squadra voglia investire la cifra richiesta dai viola per lui e per questo al momento Biraghi è e resterà un giocatore della Fiorentina.