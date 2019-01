BIGICA, Passaggio del turno meritato. Pioli...

Queste le parole di Emiliano Bigica dopo la gara contro la Juveventus: "La squadra aveva voglia di fare bene. La Coppa Italia è una competizione importante per noi, i ragazzi hanno preparato benissimo la gara. Sotto l'aspetto motivazionale è una vittoria che fa solo bene. Sono radiato per l'ultimo gol ma il passaggio del turno è meritato. Adesso c'è l'inter, sono contento di essere arrivato in semifinale. La squadra ha uno spirito di gruppo evidente. Sinceramente oggi mi sono divertito perché ho visto una squadra a tratti padrona del campo. Mi fa piacere la presenza di Pioli, c'è una sinergia ottima tra di noi".