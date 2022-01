BETO, Giovedì sarà un avversario, poi un obiettivo?

Beto dell'Udinese idea di mercato viola? E' questo uno dei temi che ha riscosso maggiore interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it: ad oggi i numeri in Italia del talento portoghese non sono davvero niente male. I 7 gol siglati in 16 partite, infatti, hanno drizzato le antenne di diversi club, in Italia e non solo. I primi a mettere gli occhi su Beto sarebbero stati i rossoneri del Milan. Il nome del classe '98 circola da alcune settimane nei corridoi della sede dei rossoneri, preoccupati dai continui stop dei propri giocatori d'attacco. Gli uomini di mercato, però, hanno anche registrato alcuni movimenti della Fiorentina, che sonda il terreno per sostituire con più soluzioni Vlahovic.

