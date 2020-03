BENTORNATA SERIE A

Si è trattato di un solo weekend, ma il susseguirsi sistematico di decisioni e ripensamenti negli ultimi giorni ha tramutato il tutto in un vero e proprio tunnel apparentemente infinito. Almeno così è stato per buona parte dei tifosi delle squadre di Serie A. Poi, nella giornata di ieri, la svolta: si giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile, dunque chi aveva storto il naso dinanzi all'ipotesi di scendere in campo senza pubblico ha dovuto chinare il capo.

Si ricomincia. La Fiorentina tornerà a Udine, stavolta - toccando ferro - per affrontare la squadra friulana alla Dacia Arena. Nonostante tutto sarà bene evitare di sottovalutare il peso della sfida: i viola volgono ancora in una situazione complicata in classifica, di conseguenza uno scivolone contro i bianconeri potrebbe aprire le porte a un calvario da non augurarsi. Mister Iachini lo sa bene, è qui per questo. Gambe in spalla.

Le scelte tattiche non dovrebbero essere mutate. Sabato scorso, prima dell'inatteso rinvio deliberato dalla Lega Calcio, sembravano in buona sostanza due le novità di formazione rispetto alle gare precedenti. Badelj era in procinto di riprendersi la cabina di regia, mentre Cutrone scalpitava per un posto in attacco. Con ogni probabilità il tecnico della Fiorentina rimarrà coerente con se stesso, facendo riposare, così, Pulgar e Vlahovic.