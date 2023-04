BENASSI, Festa per il figlio in ritiro con tanto di torta

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Vigilia di Coppa davvero particolare per il centrocampista della Cremonese (ed ex viola) Marco Benassi: ieri infatti era il compleanno del figlio del mediano (che ha compiuto 6 anni) e la moglie Giusy, assieme ai tre figli, ha improvvisato nel pomeriggio una festa intima in famiglia con tanto di torta con la candelina davanti all’albergo della squadra grigiorossa, che da ieri si trova a Firenze in ritiro. Il tempo di un saluto e lo spegnimento della candelina prima di lasciare il giocatore con la sua squadra.