BENASSI E QUELL'OTTAVO GOL CHE VALE L'AZZURRO

Capocannoniere della Fiorentina e centrocampista italiano più prolifico della Serie A. Un biglietto da visita per il viola Marco Benassi che non poteva non essere considerato dal ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che proprio mercoledì lo ha visto protagonista nell'entusiasmante 7-1 della Fiorentina contro la Roma. Benassi ha segnato un gol e fatto un assist a Chiesa ma soprattutto ha giocato una partita convincente sotto gli occhi del commissario tecnico. Tanto che oggi è stato inserito quasi di diritto nella lista dei convocati per lo stage di lunedì e martedì a Coverciano.

In realtà per Marco Benassi si tratta di un ritorno in maglia azzurra dopo la convocazione a settembre ma l'esclusione nei successivi ritiri della nazionale per le due partite di UEFA Nations League contro Polonia e Portogallo (14/10 e 17/11) e nelle amichevoli contro Ucraina e Stati Uniti (10/10 e 20/11). Occasione importante, quindi, per il centrocampista ex Torino per dimostrare a Mancini di meritare la maglia azzurra e di avere tutte le carte in regola per giocare in Nazionale.

D'altronde il centrocampista viola in questa prima parte di stagione ha già segnato otto reti, di cui sette in Serie A e uno in Coppa Italia appunto mercoledì, confermando di avere i tempi giusti negli inserimenti e di saper innescare anche i suoi compagni. Ora dipenderà tutto dall'ex allenatore di Inter e Manchester City visionare e poi decidere se convocare o meno il capocannoniere della Fiorentina per le gare di qualificazioni agli Europei del 2020, a fine marzo, contro Finlandia e Liechtenstein.