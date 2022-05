BENASSI, ANDRÀ A MOENA IN RITIRO PER GIOCARSI IL FUTURO

Tra i tanti giocatori che faranno ritorno a Firenze dopo l’esperienza all’estero c’è anche Marco Benassi. Il centrocampista viola, dopo i primi sei mesi di campionato alla Fiorentina dove ha collezionato appena 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia, a metà gennaio si è trasferito ad Empoli con la formula del prestito secco.

In maglia azzurra in questo finale di stagione l’ex capitano del Torino ha giocato 12 partite partendo titolare solamente in 3 occasioni. Numeri non molto entusiasmanti per Benassi che infatti farà ritorno alla corte di mister Vincenzo Italiano insieme al suo compagno di squadra Zurkowski.

Benassi si ritroverà insieme al resto della squadra il 5 luglio e con ogni probabilità partirà per Moena pronto per giocarsi le sue carte e convincere Italiano a credere in lui per il centrocampo del prossimo anno. Il contratto del classe ‘94 è in scadenza nel giugno del 2024, per questo non c’è nessuna fretta, anche se la volontà del calciatore è quella di poter giocare più minuti possibili e richieste in Serie A per lui non mancano.

