BELTRAN, Tentativo del Galatasaray: 'no' dei viola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sirene turche per Lucas Beltran. Non adesso, ma negli ultimi giorni di calciomercato. In particolare il Galatasaray si era fatto avanti per l'argentino senza però incontrare i favori della dirigenza viola. Che, a maggior ragione dopo avere incassato il 'no' del Monza per Milan Djuric, ha rifiutato di trattare la cessione del Vikingo, unica alternativa reale alla punta titolare della Fiorentina Moise Kean.

Finora le risposte di Beltran in qualità di centravanti non hanno entusiasmato, motivo per cui è lecito aspettarsi che il 'Gala' ci riprovi a gennaio nel momento in cui le prestazioni dell'attaccante a Firenze non dovessero essere migliorate. Sempre che Palladino non gli ritagli un nuovo ruolo. Ricordiamo che il mercato estivo in Turchia ha chiuso ufficialmente i battenti tre giorni fa, in particolare lunedì 2 settembre.