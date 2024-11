BELTRAN&SOTTIL, Un mese da titolari: bilancio positivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al momento che stanno vivendo Riccardo Sottil e Lucas Beltran: il bilancio di questo mese intenso è positivo per entrambi: Beltran, che con ogni probabilità continuerà a giocare da titolare anche dopo la sosta visti i tempi di recupero del collega islandese, si è messo in mostra soprattutto contro la Roma, tra gol e assist, mentre Sottil ha catturato l’attenzione con la sua prestazione a Genova, dove ha messo in difficoltà un Sabelli che ha lasciato il campo miracolosamente senza nemmeno un cartellino giallo, nonostante le continue difficoltà a contenerlo.

Leggi anche: BELTRAN E SOTTIL, IL POSITIVO BILANCIO DI UN MESE DA "TIROCINANTI" TRA I TITOLARI