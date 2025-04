Beltran, a maggioranza assoluta il migliore a Cagliari. Sul podio Gosens e Pongracic

vedi letture

Chiamato all'ultimo a sostituire Moise Kean come prima punta, Lucas Beltran non ha deluso. Il centravanti argentino a Cagliari ha lottato contro i centrali avversari, ha tenuto palloni, dettato la profondità e soprattutto ha segnato di testa, su cross di Dodo, la rete del 2-1. Un gol e una prestazione che gli sono valsi anche la vittoria come uomo partita del sondaggio di FirenzeViola.it. El Vichingo ha vinto con la maggioranza assoluta dei voti, circa il 54,43%. Al secondo posto, staccato di oltre 40 punti percentuali c'è Robin Gosens, l'autore del primo gol gigliato. L'esterno tedesco ha raccolto il 13,84% delle preferenze. Chiude il podio Marin Pongracic con il 9,21% dei click dei votanti.

Top Fv, il miglior viola in Cagliari-Fiorentina

1) Lucas Beltran - 823 voti (54,43%)

2) Robin Gosens - 209 voti (13,82%)

3) Marin Pongracic - 139 (9,19%)