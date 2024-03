BELOTTI, Il "no" su rigore per il suo passato alla Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra i focus più letti nella giornata di oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello legato alla questione rigori e su chi, in casa Fiorentina, si dovrà presentare dal dischetto al prossimo tiro dagli 11 metri: in tanti hanno parlato di un rifiuto da parte di Andrea Belotti che, incaricato del rigore, non se la sarebbe sentita. Infatti, Biraghi ha proprio chiesto all'ex del match di calciare quel rigore, ma l'attaccante ha declinato l'invito. Il motivo? Probabilmente per il rischio che il portiere della Roma (Svilar) conoscesse il suo modo di calciare visti gli allenamenti condivisi fino a poco più di un mese fa. Ecco svelato l'arcano quindi. E per il futuro? Si fa il nome di Lucas Beltran come possibile rigorista: il Vichingo infatti è a 5 su 5 dagli undici metri.

