BARONE, Le sue parole sul mercato e su DV9-Juve

"Non abbiamo ricevuto proposte dalla Juventus per Vlahovic - ha dichiarato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, al TGR Rai Toscana - Non sappiamo quale siano le intenzioni del giocatore, prima o poi però dovrà dircele". Poi succesivamente ha aggiunto: "Basta razzismo nei confronti miei e di Rocco Commisso". Poi sul mercato ha detto: "Ci sarà qualche uscita, chi vuole andare a giocare sarà accontentato, ma staremo anche molto attenti al resto. Non si sa mai, no? Il mercato non è chiuso".