BARONE, Camilla e i figli: chi lascia il direttore generale

© foto di Federico De Luca 2023

Joe Barone lascia una famiglia numerosa e affettuosa. Prima di tutto la moglie Camilla con la quale il matrimonio va avanti da tanti anni. Riservata e profofondamente legata all'Italia dalle sue origini, la donna è molto riservata e non ha dato grandi informazioni sulla sua vita. Peter, il primogenito, si è invece esposto fin da subito al momento dell'acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso: "Sono incredibilmente orgoglioso di mio padre, Joe Barone, per tutto il duro lavoro che ha svolto per arrivare a quel che è successo oggi. Che giornata incredibile per la nostra famiglia! Non vedo l'ora di arrivare a Firenze". Nell'estate 2022 si è sposato con la compagna Justine assieme alla quale ha dato alla luce il piccolo Giuseppe Tommaso, rendendo nonno Joe.

C'è poi Giuseppe, il figlio calciatore. Dopo gli inizi a New York Cosmos ha giocato come esterno offensivo al Perugia di Serse Cosmi, partendo però con un infortunio al crociato del ginocchio destro che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. "Sono qui per crescere, prima come persona e poi anche come calciatore" le sue parole da nuovo tesserato del club umbro. Successivamente è passato alla Salernitana e infine all'Ascoli prima di fare ritorno negli States. L'ultima squadra in cui ha militato è stata lo Charlotte Indipendence, salvo svincolarsene a fine 2022. Infine Gabriella e Salvatore, della cui vita privata si sa molto poco. I due sono attivi sui social, soprattutto la ragazza che postò le foto del matrimonio del fratello Peter.