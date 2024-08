BARAK, Possibile cessione last minute: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Antonin Barak non è certo di restare alla Fiorentina. Il trequartista ceco, che si è messo a disposizione sperando di trovare più spazio con l'arrivo del nuovo allenatore, è stato utilizzato spesso in mediana ma non sembra essere in cima alle preferenze di Palladino anche nel potenziale turnover tra campionato e Conference. Per questo motivo, non direbbe no a una potenziale cessione.

Il suo agente, in questi giorni in cui il mercato può portare occasioni dell'ultimo minuto, sta sondando il terreno per capire quali società potrebbero interessarsi al giocatore ed eventualmente intavolare una trattativa in uscita. Il Cagliari aveva già manifestato interesse a gennaio e ora sarebbe pronto a rifarsi sotto, ma il suo nome potrebbe tornare utile anche a società come il Venezia che cercano giocatori offensivi che possano anche fare lavoro di raccordo con la mediana.

Se poi nessuna squadra dovesse muovere passi concreti il giocatore resterebbe a Firenze con la voglia di provare a imporsi e trovare maggiore spazio, magari rimandando a gennaio un potenziale addio che sarebbe certo in caso di poco impiego da parte di Palladino nei prossimi mesi.