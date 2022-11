BARAK IL TOP, RICKY/CABRAL OK, TERRACCIANO IN FORMISSIMA

TERRACCIANO - Mai impegnato nel primo tempo deve solo osservare il colpo di testa di Ilic che tocca la traversa. Conferma invece il buonissimo momento con due ottimi interventi nella ripresa ai quali aggiungere anche la parata su Emerson. In formissima, 7

VENUTI - Nel primo tempo è dalla sua parte che nasce l’unica offensiva del Riga, poi si fa apprezzare in avvio di ripresa con un cross per Ikonè. Un po’ di sofferenza nel finale confermata dal giallo a dieci minuti dalla fine, 6

QUARTA - Può giocare spesso fuori dall’area e anche in termini di pressing ha vita facile. Il giallo nel secondo tempo fa parte del repertorio, 6

IGOR - Pochi problemi fino al primo cross del Riga, sul finire del primo tempo, sul quale Ilic lo batte nello stacco scheggiando la traversa. Si prende qualche rischio nella ripresa con una mano galeotta su un cross dalla destra. Qualche incertezza da migliorare, 6

TERZIC - Avvio sprint dalla sua parte che include l’avvio dell’azione che porta al gol dell’uno a zero. Diligente, 6

BONAVENTURA - Chiama al tirò Ikonè dopo una ventina di minuti ma è padrone della trequarti fin dall’inizio, 6,5

Dal 1’st ZURKOWSKI - Una buona iniziativa sul primissimo pallone giocato e un altro tentativo sul finire di gara, 6

MANDRAGORA - Alimenta il palleggio, non deve strafare, per lui come molti altri praticamente un allenamento, 6

Dal 1’st BIANCO - Mette minuti preziosi nelle gambe e in termini di esperienza seppure il giallo sia evitabile, 6

BARAK - Gira di testa il cross dalla sinistra di Saponara portando subito avanti i suoi. Si ripete sugli sviluppi di un corner con un bell’assist, di tacco, per Cabral. Nel secondo tempo un gran lancio che manda in porta Jovic. Decisivo, 7,5

Dal 30’st MALEH - Entra in una fase di gara in cui il Riga prova a spingere, 6

IKONÈ - Spunto pregevole dopo il vantaggio di Barak con il portiere lettone che però non si fa sorprendere. Più tardi anche un sinistro alto non di molto. Ci riprova nella ripresa con una deviazione volante, ma senza troppa fortuna, 6

Dal 14’st DISTEFANO - A un quarto d’ora dalla fine, in tuffo di testa manda sull’esterno della rete, 6

CABRAL - Solito impegno, e ottimo tempismo sull’invito di Barak che tramuta nel gol del raddoppio. Esce dopo un quarto d’ora nel secondo tempo in una serata in cui arriva un altro centro che fa morale, 6,5

Dal 14’st JOVIC - Non è freddo nel controllo sotto porta su una bella occasione dopo il suo ingresso in campo, poi non ha altre occasioni, 5,5

SAPONARA - Suo l’assist per il vantaggio firmato da Barak regala sensazioni più che positive trovando il tiro splendido che vale il tre a zero. Ispirato, 7

ITALIANO - Conferma Terracciano anche in Europa e ringrazia il gol in avvio di Barak che mette subito la partita sui binari giusti. In fretta l’ultimo impegno del girone è archiviato con gli altri gol di Cabral e Saponara, quindi giusto dare spazio a Bianco e Distefano che insieme a Jovic entrano in un secondo tempo in cui è soprattutto Terracciano a mettersi in mostra. Centrata la qualificazione resta il rimpianto per qualche punto perso per strada ma il primo obiettivo della stagione è raggiunto, 6,5