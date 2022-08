BARAK È IL PRESCELTO. FORMULA E CARATTERISTICHE DEL CENTROCAMPISTA CECO

L'epilogo della girandola di mercato attorno alla nuova mezzala della Fiorentina sembra finalmente avvicinarsi, dopo tanti nomi e trattative. Il prescelto da parte di Italiano e tutta la dirigenza è Antonin Barak, trequartista ceco dotato di grande fisico abbinato anche ad una ottima tecnica.

Se vogliamo tracciare il pedigree del giocatore del Verona, parliamo di un mancino naturale di 1.90 ma duttilissimo, infatti ha ricoperto diverse posizioni in carriera, evidenziando soprattutto che con Massimo Oddo ha giocato come mezzala nel suo 3-5-2. In quel sistema tattico Barak giocava sul centrodestra, alzandosi molto spesso in fase di possesso a supporto degli attaccanti. In fase di non possesso invece si andava a posizionare in linea con i 2 compagni di reparto risultando molto utile, grazie alla sua stazza, sul gioco aereo e in copertura. A Firenze potrebbe verosimilmente ricoprire lo stesso ruolo, con l'obiettivo di portare qualità e gol al centrocampo di Vincenzo Italiano, abbinato ovviamente anche ad una dispendiosa fase difensiva.

La Fiorentina nelle ultime ore ha alzato la sua offerta iniziale, mettendo sul piatto un prestito oneroso da 2 milioni di euro e 12 per il riscatto. Le parti sono molto vicine e l'accordo con il giocatore è stato trovato da qualche giorno, infatti è molto probabile che non venga convocato per l'impegno del Verona di domenica in casa del Bologna. La chiusura della trattativa potrebbe arrivare dopo la fine dell'impegno europeo contro il Twente, fondamentale per la stagione della Fiorentina.