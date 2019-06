BAGLION'S CUP, Martedì 11 giugno il torneo per Chiara

Torna, con la seconda edizione, il torneo di calcetto organizzato dai siti fiorentini per ricordare Chiara. Col sorriso sulle labbra, come lei avrebbe voluto. Si svolgerà martedì 11 giugno presso gli impianti sportivi della A.S.D. Laurenziana. La 2ª edizione della "Baglion’s Cup", il memorial dedicato alla collega Chiara Baglioni, scomparsa prematuramente il 2 aprile del 2018 dopo una lunga lotta contro una rara malattia.

Alla competizione, che si svolgerà nel giorno in cui Chiara avrebbe compiuto 32 anni portando avanti la tradizione iniziata con lo scorso anno, prenderanno parte 5 squadre, ovvero i cinque siti internet che quotidianamente si occupano di Fiorentina: ViolaNews.com, il portale dove scriveva Chiara, Firenzeviola.it, Fiorentina.it, FiorentinaNews.com e FiorentinaUno.com.

Il torneo, che come detto avrà luogo presso i campi della Laurenziana in via di Caciolle 4L a Firenze, prenderà inizio alle ore 20 circa e vedrà come ospiti d'onore i genitori di Chiara, Giuliano e Paola, che batteranno il calcio d'inizio della prima partita. Gli amici di Chiara, i tifosi viola e tutti coloro che hanno voglia di ricordare una ragazza straordinaria con un calcio a un pallone sono invitati a partecipare.

Nel corso del torneo sarà realizzata una raccolta fondi in favore dell’Associazione per la Lotta contro i Tumori del Peritoneo LTP-Onlus (IBAN: IT54K0335967684510700152643).