INDISCREZIONI DI FV IND.FV, AG. BELOKO AL CS: LO SVIZZERO TORNA IN VIOLA Nicky Beloko torna alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il manager del giocatore stamani è stato al centro sportivo per un colloquio di circa un'ora con Valentino Angeloni, direttore tecnico e responsabile del settore... NOTIZIE DI FV B. A RIPOLI, IL SINDACO PORTA A "SPASSO" COMMISSO Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, dopo il caffè al bar "Gianni", ha voluto portare il presidente viola Rocco Commisso in un altro punto strategico del paese. Si tratta, come appreso da FirenzeViola.it, di via dei Rosai, dove tra l'altro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 9 Gennaio 2020.