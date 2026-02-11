FirenzeViola Avete ancora fiducia in Paolo Vanoli? Ultime ore per votare il sondaggio!

La Fiorentina è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. Dopo un breve periodo in cui sembrava essersi ripresa, la squadra di Paolo Vanoli è ripiombata negli abissi. Attualmente terzultimia diciotto punti, i viola rischiano grosso e così sarà fino al termine della stagione. Solo che le partite sono sempre meno, quattordici al termine della Serie A , e qualcuno si interroga se non sia il caso di cambiare un'altra volta allenatore. Sulla graticola quindi proprio Vanoli, che nonostante i buoni risultati di inizio 2026 non è riuscito ancora a dare il cambio di marcia decisivo. Per questo vi chiediamo, avete ancora fiducia nel tecnico?

Rispondete qui al sondaggio di FirenzeViola.it: Fiorentina sempre in crisi, avete ancora fiducia in Paolo Vanoli?