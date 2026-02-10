Di nuovo in campo, la Fiorentina si allena verso il Como. Il programma di oggi
Messo da parte l'amaro pareggio contro il Torino, la Fiorentina volta pagina e ricomincia ad allenarsi. Paolo Vanoli aveva organizzato per domenica, il giorno dopo la gara coi granata, la consueta seduta di scarico post match, mentre lunedì aveva lasciato la squadra libera. De Gea e compagni si ritroveranno oggi al Viola Park per il primo vero allenamento in vista del Como, che la Fiorentina affronterà sabato pomeriggio alle ore 15 al Sinigaglia.
Solo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative miglioridi Angelo Giorgetti
