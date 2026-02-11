Il programma di oggi della Fiorentina: allenamento in programma alle 10
Meno tre a Como-Fiorentina e al Viola Park si continua a lavorare per il delicatissimo incontro di sabato: Paolo Vanoli dirigerà stamani, attorno alle 10, l'allenamento del mercoledì, con focus sulla sfida contro la squadra di Cesc Fabregas, fresca di vittoria in Coppa Italia ai rigori nei quarti contro il Napoli. Da valutare in giornata anche le condizioni di Albert Gudmundsson, uscito per un problema alla caviglia contro il Torino e quasi sicuramente out dalla trasferta in Lombardia. Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
Vanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi mododi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaNe rimarrà solo una: Lecce, Fiorentina, Pisa, Verona... e Cremonese? Calendari a confronto e chance salvezza dei viola
Angelo GiorgettiSolo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
Mario TeneraniVanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
Tommaso LoretoL'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
