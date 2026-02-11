Il programma di oggi della Fiorentina: allenamento in programma alle 10

Meno tre a Como-Fiorentina e al Viola Park si continua a lavorare per il delicatissimo incontro di sabato: Paolo Vanoli dirigerà stamani, attorno alle 10, l'allenamento del mercoledì, con focus sulla sfida contro la squadra di Cesc Fabregas, fresca di vittoria in Coppa Italia ai rigori nei quarti contro il Napoli. Da valutare in giornata anche le condizioni di Albert Gudmundsson, uscito per un problema alla caviglia contro il Torino e quasi sicuramente out dalla trasferta in Lombardia. Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!