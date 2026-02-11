FirenzeViola Il dato che certifica il ritorno di Comuzzo: il difensore viola tra i top U23 in Europa

Quella di Pietro Comuzzo con la maglia della Fiorentina è stata fino ad oggi una stagione certamente difficile per via di diversi fattori individuali e di squadra che non hanno aiutato il classe 2005 viola ad esprimersi in campo per quello che è il suo valore, o per lo meno quello che il difensore italiano aveva mostrato lo scorso anno sotto la gestione Palladino. Ad inizio stagione, sul suo non rendimento e sulle diverse panchine accumulate, hanno inciso sia le voci di mercato che lo vedevano lontano da Firenze per cifre anche abbastanza importanti sia una condizione fisica non eccezionale. È stato sicuramente questo il suo periodo peggiore, che è coinciso anche con la fase più buia della stagione della Fiorentina. Poi l'arrivo di Paolo Vanoli, il ritorno alla difesa a quattro a discapito del vecchio sistema con tre difensori, oltre ad una condizione fisica nettamente migliorata, ha contribuito a riportare a buon livello la qualità delle prove di Comuzzo.

Comuzzo tra i top U23 in Europa

Certo non che la sua stagione sia diventata improvvisamente di alto livello, ma ci sono alcuni numeri che ci certificano come si sia rivisto nelle ultime partite un Comuzzo più in linea con il feroce difensore marcatore e ottimo nei duelli individuali osservato lo scorso anno. Stando infatti ad alcune statistiche fornite da DataMB, il classe 2005 viola risulta essere al quinto posto tra i difensori U23 di tutta Europa per numero di duelli vinti, 79, alle spalle di Circati del Parma con 85, Estève del Burnley con 87, Tiago Gabriel del Lecce con 100 e Querfeld dell'Union Berlino con 103. Questo dato non fa altro che confermare le qualità da marcatore puro di Comuzzo. Ora però per completarsi al difensore viola servirà lavorare per migliorare il senso della posizione e la capacità nel lavorare di reparto, fondamentali per renderlo un difensore di primo livello.