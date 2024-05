ATENE, ECCO COME ARRIVARE ALLO STADIO PER LA FINALE

Fonte: A cura di Jacopo Mannina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mancano solo tre giorni all’alba del 29 maggio, data in cui la Fiorentina può riscrivere la propria storia ad Atene nella finale di Conference League contro l’Olympiacos. Nonostante gli avversari dei viola giochino quasi in casa (solo 15 sono i chilometri che separano lo stadio Geōrgios Karaiskakīs dall’OPAP Arena, teatro della finale nonché casa dei rivali della squadra allenata da Mendilibar), è attesa, dopo qualche incertezza iniziale, una nutrita presenza di tifosi viola che, nonostante le difficoltà nell’organizzare il viaggio, hanno esaurito i biglietti a loro dedicati.

Viste le possibili tensioni tra tifoserie, che inizialmente avevano addirittura portato le autorità addette alla sicurezza a considerare di spostare il match a Budapest (leggi la notizia QUI), la capitale greca sarà blindatissima e gli stessi organi UEFA hanno cercato di fare chiarezza su come le tifoserie potranno accedere allo stadio, cercando di evitare incontri che potrebbero mettere a rischio l’ordine pubblico. In occasione della scorsa finale di Conference League giocata a Praga, per esempio, ci furono scontri violenti tra i tifosi viola e quelli del West Ham prima della finale.

IL PERCORSO DEI TIFOSI DELL'OLYMPIACOS

Cerchiamo di fare chiarezza allora andando a vedere quali sono i percorsi che i tifosi percorreranno. Se per gli avversari il luogo d’incontro è il palazzetto della squadra di basket, il SEF, che si trova nel cuore del Pireo, ed il tragitto da lì è semplice con la linea di metro (1) che li farà scendere direttamente alla AEK Arena con la fermata Perissós, per i tifosi viola ci sono più soluzioni.

IL PERCORSO DEI TIFOSI VIOLA

La prima soluzione, la più sicura, poiché permette di aggirare la città passando da nord ed evitare così i tifosi greci che provengono dal porto a sud, prevede come punto di partenza l’aeroporto. Una volta atterrati ad Atene, i tifosi viola dovranno prendere il treno della linea A1 direzione Pireaus o Liosia N., non importa quale delle due, entrambe portano alla fermata Neratziotissa. Da qui, una volta scesi, i tifosi viola dovranno prendere l’omonima fermata della metropolitana (linea 1) direzione Pireo e scendere dopo appena una fermata alla stazione Irini. Da qui i tifosi si troveranno davanti a una grande area verde che dovrà essere attraversata a piedi in direzione OAKA, ovvero la cittadella dello sport dove la capitale greca ha ospitato, tra le altre, molte gare delle olimpiadi. A sud-ovest dell’OAKA, che si trova nel parco ateniese, ci sarà finalmente il Fiorentina Fan Meeting Point dove i tifosi viola potranno ritrovarsi in attesa di essere portati dal servizio di navetta greco direttamente fino allo stadio. I bus diretti impiegano circa 20 minuti per arrivare al parco Nea Filadelfia e da qui i tifosi potranno accedere direttamente alla propria curva con soli 10 minuti a piedi.



LA SECONDA SOLUZIONE

L’altra soluzione prevede invece di bypassare il meeting point dei tifosi viola e, una volta presa la metro da Neratziotissa direzione Pireo, non scendere più alla fermata Irini ma andare diretti allo stadio scendendo a Pefkakia. Quest’ultima stazione è distante appena una fermata da quella nella quale dovrebbero scendere i tifosi greci (Perissós), che arriverebbero però dalla direzione opposta. Una volta scesi, i tifosi viola avrebbero poi 20 minuti a piedi per accedere alla parte corretta dello stadio senza avere il servizio di navetta.