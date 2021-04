ANTOGNONI, Un compleanno con il giallo rinnovo

Uno dei temi che ha avuto maggiore risalto oggi su Firenzeviola.it è stato quello relativo al compleanno dell'Unico 10, Giancarlo Antognoni. Il club manager della Fiorentina ha compiuto oggi 67 anni ma - come ha scritto oggi Il Corriere Fiorentino - è stato un giorno celebrato con il "giallo" legato al contratto. Il dirigente infatti è in scadenza a giugno. Nulla di grave, visto che Commisso ama fare accordi solo annuali e la riconferma dunque può arrivare in ogni momento ma chissà che la rivoluzione, vera o presunta, che potrebbe riguardare la dirigenza e i ruoli ricoperti non tocchi anche lui che per primo ha stretto la mano alla nuova proprietà italo-americana nel 2019.

