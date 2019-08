ANTOGNONI, Dalbert ci piace perché è molto veloce

Presente in sala stampa assieme a Dalbert, il club manager e direttore tecnico della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha introdotto il giocatore e fatto il punto sui temi di attualità viola: "Abbiamo il piacere di presentare questo giocatore, che preferisce farsi chiamare Dalbert. Lui è nato in un sobborgo di Rio per poi spostarsi nel Flamango mettendosi in evidenza. Dopo qualche anno si è trasferito in Portogallo, giocando nel Viseu e poi nel Vitoria Guimaraes. Poi passa al Nizza e poi all'Inter, giocando molte partite con buoni profitti. Abbiamo preso volentieri questo calciatore perché spinge molto ed è tecnicamente molto bravo. Facciamo un saluto a Biraghi, che in questi due anni ha fatto molto bene".