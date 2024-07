AMRABAT, United non lo riscatta: torna viola

FirenzeViola.it

La Fiorentina non sarà la sua destinazione finale ma per ora Sofyan Amrabat dovrà tornarci per allenarsi: il Manchester United che poteva riscattarlo fino a queste ore, ha fatto sapere ufficialmente di non esercitare l'opzione. Così il giocatore rientra dopo l'anno di prestito oneroso, con il club inglese che non intende spemdere anche i 20 milioni del riscatto. Il centrocampista marocchino a metà settimana rientrerà a Firenze per allenarsi.

Di sicuro non troverà la squadra ad accoglierlo, già partita per la tournée. Per lui le offerte per ora sono arrivate solo dalla Turchia ma non è escluso il ritorno in Premier.