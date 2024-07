AMRABAT, United comunica il non riscatto: si allenerà a Firenze da solo

Fonte: Niccolò Ceccarini

Arrivano conferme sulla situazione Sofyan Amrabat. Come da previsioni, il Manchester United ha comunicato alla Fiorentina che non eserciterà il riscatto per il centrocampista marocchino, il quale entro oggi poteva essere confermato dai Red Devils con un esborso di 20 milioni di euro, cifra dell'accordo pattuito un anno fa.

Il giocatore sarà quindi, da domani, di nuovo al 100% un elemento viola, e tornerà ad allenarsi individualmente a Firenze da mercoledì o giovedì - a metà settimana -, mentre la squadra di Palladino sarà già in Inghilterra per la tournée in programma.