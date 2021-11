AMRABAT, Possibile scambio di prestiti a gennaio

La notizia più letta oggi su FirenzeViola.it, è quella lanciata dal Corriere dello Sport ,questa mattina, in merito al futuro di Sofyan Amrabat. Il marocchino, arrivato l'anno scorso tra grandissime aspettative dopo la stagione d'oro a Verona, non ha entusiasmato e con Italiano ha visto il campo da titolare in una sola occasione (col Venezia), offrendo una prestazione deludente. Per questo motivo, la Fiorentina starebbe pensando di coinvolgerlo in uno scambio di prestiti a gennaio.

