AMRABAT-FIORENTINA, PUNTO E A CAPO? IL MERITO È TUTTO DI PALLADINO

L'ultima ufficiale in viola risale al giugno 2023. L'ultima sua immagine legata a quei colori è di quelle che non si scordano facilmente: ginocchia a terra, sul prato dell'Eden Arena, dopo la sconfitta in finale col West Ham. E quella doveva essere l'ultima diapositiva dell'esperienza di Sofyan Amrabat con la maglia della Fiorentina. Un finale amaro per tre anni in cui la scintilla non è mai scoccata, anzi. Sono seguiti mesi di guerra fredda, la fuga nell'ultimo giorno utile del mercato estivo 2023 verso Manchester United, un'annata poco convincente e Amrabat è tornato al mittente. Si è nascosto quanto ha potuto, poi è dovuto tornare a una realtà che non gli stava più a genio, ma che nel frattempo è cambiata. Al Viola Park ha trovato una società strutturata diversamente e un nuovo tecnico. Con Raffaele Palladino è stato amore a prima vista o poco ci manca, come confermato dallo stesso tecnico. "Fosse per me lo allenerei tutta la stagione" aveva detto l'ex Monza al termine della sfida col Friburgo, in cui l'aveva lanciato dal primo minuto. Sorprendendo tutti, 'de botto', senza senso', o forse no.

Perché mentre il turbinio di mercato, le voci sulla sua volontà ferma di tornare a Manchester, messaggi social interpretati come richieste di 'liberazione' dalla prigione dorata del Viola Park e tutto quanto è ruotato intorno al marocchino, il binario del campo ha corso in parallelo rispetto a quello delle trattative. E Palladino sta cercando di non fargli incrociare: per questo, finché ci sarà, Amrabat rimane pedina fondamentale per il suo gioco. E per questo, il marocchino sembra destinato ad avere un ruolo da protagonista nella prima uscita contro il Parma. Una frase che fino a qualche giorno fa non avrebbe avuto un minimo di senso e invece, grazie al lavoro sul campo, alle idee in comune e anche - va detto - alla mancanza di offerte concrete soddisfacenti per la Fiorentina e per il calciatore, la Fiorentina potrebbe ripartire da Sofyan Amrabat. In un ruolo (interno di centrocampo nel 3-4-2-1) in cui a Verona aveva stupito tutti e fatto perdere la testa a Rocco Commisso, che l'aveva pagato 20 milioni.

Alla fine, in pochi giorni, Palladino, grazie a idee e al campo, è riuscito a ricucire uno strappo consumato al di fuori del terreno di gioco, tra frecciate, ricatti e silenzi che hanno caratterizzato l'ultima parte dell'esperienza di Amrabat a Firenze. Adesso però, tutto quanto è finito nel cassetto: non è servito molto al tecnico campano, ma quello che ha fatto in una manciata di sedute può valere molto per tutti, perché 'riacquistare' in pieno un calciatore del livello di Amrabat potrebbe valere come un grande colpo sul mercato. A Friburgo è stato tra i più convincenti: strappi palla al piede e un paio di palloni sradicati agli avversari, suo marchio di fabbrica. Colpi che potremo vedere ancora in viola. Almeno a Parma e poi chissà....