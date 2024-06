AMRABAT, Di rientro: Palladino accetterà la sfida?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno degli articoli più letti di oggi sulle pagine di FV è la copertina di mezzanotte, dedicata al futuro di Sofyan Amrabat. Oggi che il marocchino è di rientro dopo non aver impressionato il Manchester United nell’ultimo anno, che non a caso non pare intenzionato a riscattarlo dopo il prestito della scorsa estate, c’è da domandarsi se Palladino accetterà la sfida o meno. Di certo il suo è un nome che può tornare utile nelle vicende di mercato, fosse solo come eventuale pedina di scambio o cessione dalla quale monetizzare.

