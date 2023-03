AMRABAT-BARCELLONA: COSTI E STRATEGIE DI UN'OPERAZIONE ANCORA IN PIEDI

Il Barcellona non molla la presa e si prepara all'offensiva decisiva in vista della prossima estate. Ovviamente stiamo parlando di Sofyan Amrabat, centrocampista che Commisso e la Fiorentina hanno trattenuto nonostante l'offerta catalana di prestito con diritto di riscatto, recapitata dalle parti del Franchi a fine gennaio. Il marocchino aveva già l'accordo con la squadra di Xavi, tecnico con cui lo stesso giocatore aveva anche parlato prima di provare a forzare la mano per dire addio a Firenze nel bel mezzo della stagione. Il presidente e i suoi dirigenti in quel frangente però si sono mossi bene e soprattutto con grande decisione. Niente partenza, scuse allo spogliatoio e pace fatta.

Ma nel sottobosco del mercato, la situazione del giocatore rivelazione dell'ultimo Mondiale, è tutto fuoché calma. Il Barcellona infatti intrattiene rapporti quasi quotidiani con i suoi agenti, che stanno preparando l'exit strategy per convincere la Fiorentina a farlo partire a fine stagione. L'idea dei viola sarebbe quella di trovare un'intesa per rinnovare il suo contratto ed alzare ingaggio e valutazione, ma al momento non sembrano esserci i presupposti per un passaggio simile.

E allora l'attenzione si sposta sul valore di Amrabat. Quanto potrà costare a fine stagione? Tutto dipende da due fattori: i risultati della squadra e i club interessati al giocatore. Se la Fiorentina dovesse ottenere un successo nelle coppe, è chiaro che il valore della rosa ne gioverebbe, a partire dallo stesso Sofyan, viceversa con risultati mediocri il suo cartellino subirebbe una svalutazione. Per quanto riguarda le squadre potenzialmente interessante, nel caso in cui si rifacessero sotto club come Chelsea, Liverpool e Atletico Madrid, è normale che i costi lieviterebbero insieme alla richiesta. Una valutazione che oscillerà dai 30 milioni nella peggiore delle ipotesi a 40 e più nella migliore.

La Fiorentina è sicuramente consapevole di quanto sta accadendo intorno al giocatore ed è per questo che dovrà necessariamente muovere passi decisi in direzione della ricerca di un nuovo centrocampista titolare. Le possibilità che Amrabat resti dopo la fine della stagione sono molto poche ed è ora il momento della programmazione. Gli scout viola stanno girando il mondo per trovare la soluzione più appropriata per l'eventuale sostituzione del marocchino. Giovane ma non una scommessa, un giocatore che ha già un po' d'esperienza e che possa garantire un rendimento all'altezza fin da subito.

Amrabat è comunque il presente e dovrà fare di tutto per portare la Fiorentina alla vittoria, anche lui vorrebbe questo, per provare a dire addio nel migliore dei modi. Ancora per qualche mese sarà uno dei fari del gioco viola, poi si vedrà.