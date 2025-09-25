Amatucci elogia Fortini: "Ha sia fisico che qualità, vedo un gran bel futuro"

Sugli ex compagni di squadra Kouadio e Fortini ha parlato Lorenzo Amatucci, centrocampista viola in prestito al Las Palmas: "Conosco meno Eddy perché ci ho giocato poche partite in Primavera - le sue parole ai nostri microfoni - Nicco invece l'ho visto anche l'anno scorso in Serie B e posso dire che è un gran bel giocatore: ha un "motore" e un fisico importante e l'abbina ad una buona qualità. Per Niccolò vedo un bel futuro, sinceramente. Spero che possa giocare tanto quest'anno perché può stare benissimo in Serie A".

