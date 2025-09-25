Amatucci elogia Fortini: "Ha sia fisico che qualità, vedo un gran bel futuro"
Sugli ex compagni di squadra Kouadio e Fortini ha parlato Lorenzo Amatucci, centrocampista viola in prestito al Las Palmas: "Conosco meno Eddy perché ci ho giocato poche partite in Primavera - le sue parole ai nostri microfoni - Nicco invece l'ho visto anche l'anno scorso in Serie B e posso dire che è un gran bel giocatore: ha un "motore" e un fisico importante e l'abbina ad una buona qualità. Per Niccolò vedo un bel futuro, sinceramente. Spero che possa giocare tanto quest'anno perché può stare benissimo in Serie A".
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
4 Niccolini: "Sono antiviola, ho un'antipatia storica nei confronti della Fiorentina e dei suoi tifosi"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com