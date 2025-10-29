Alle 20:45 c'è Inter-Fiorentina: ecco dove poter seguire il match in tv

Ci siamo, oggi è il giorno di Inter-Fiorentina. I viola, reduci dal rocambolesco pareggio del Franchi contro il Bologna, questa sera saranno ospiti dell'Inter a San Siro. Il match tra gigliati nerazzurri, in programma alle 20.45, sarà valido per il nono turno di Serie A e sarà visibile sia su SkySport sia su Dazn. Su Radio Firenzeviola sarà invece possibile seguire la radiocronaca della sfida a cura del nostro inviato alla Scala del Calcio Andrea Giannattasio mentre su FirenzeViola.it sarà disponibile la diretta testuale della partita.