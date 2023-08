ALLA SCOPERTA DI ASTER VRANCKX, NUOVO TODOCAMPISTA DI ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo

Con i dubbi che avvolgono il centrocampo, con Amrabat sempre corteggiato dal Manchester United e Alfred Duncan finito nel mirino del Genoa, la società viola ha mosso passi importanti verso Aster Vranckx. Come anticipato ieri sera da Sky Sport, il centrocampista belga è vicino al trasferimento alla Fiorentina per una cifra di 7 milioni di euro. Lo scorso anno ha giocato 9 partite con il Milan, che lo aveva acquistato in prestito (oneroso, a 2 milioni) con diritto di riscatto a 12. Stefano Pioli apprezzava il giocatore, ma la società rossonera ha cambiato i piani dopo l'infortunio di Bennacer e l'addio di Maldini ha cambiato i piani di mercato. Vranckx ha fatto così ritorno al Wolfsburg e ha già disputato 24 minuti in stagione, alla prima contro l'Heidenheim. In carriera ha inoltre giocato con lo Standard Liegi prima di approdare in Bundesliga al Wolfsburg e poi appunto al Milan. Per lui anche due presenze con la nazionale maggiore del Belgio, oltre ad essere stato capitano dell'Under 21.

Il classe 2002 (che dunque non crea problemi per le liste Serie A visto che è inseribile tra gli Under 22) nasce come centrocampista centrale, ma nel tempo e anche lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di mediano nel centrocampo a due (sempre nel 4-2-3-1). Ci sono dunque tutti i presupposti per vederlo agire al fianco di Arthur o in alternativa anche al posto del brasiliano quando dovrà rifiatare. In alcune occasioni si è trovato a giocare anche trequartista, anche se non è proprio il suo ruolo, ma i risultati nonostante ciò sono stati comunque buoni. Sicuramente il gol non è la sua specialità visto che in carriera ne ha fatti solamente 7 (e 5 assist), ma le sue caratteristiche sono molto in linea a quelle di Amrabat. Fisicità, bravo in fase di rottura e piedi discreti. Italiano è pronto ad accogliere il suo nuovo todocampista, in attesa di conoscere il futuro degli altri compagni di reparto.